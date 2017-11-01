В Иркутске осудят банду, которая заставляла сирот жениться и обналичивать сбережения

Как 1 ноября 2017 года сообщила пресс-служба ГУ МВД России по Иркутской области, осенью прошлого года в полицию обратился преподаватель одного из техникумов, заявив, что у его 17-летнего ученика похитили 350 тысяч рублей.

Во время проверки выяснилось, что органы опеки открыли на имя сироты счет в одном из коммерческих банков, на который поступает пенсия и социальные выплаты. Воспользоваться этими деньгами молодой человек мог только после достижениям им совершеннолетия. Узнав о том, что у 17-летнего парня на счету хранится крупная сумма денег, злоумышленники предложили ее обналичить через фиктивный брак. После продолжительных уговоров подозреваемые убедили молодого человека, что этот способ является законным. Затем предоставив в органы ЗАГСа поддельное согласие со стороны органа местного самоуправления, а также медицинскую справку, якобы подтверждающую состояние беременности у невесты, они добились регистрации. После заключения брака подросток снял всю сумму со своего счета в одном из банковских отделений, однако злоумышленники принудили его отдать им все деньги.

По подозрению в этом преступлении были задержаны трое ранее не судимых мужчин в возрасте 20, 23 и 28 лет. Как сообщает пресс-служба СУ СКР по Иркутской области, расследование показало, что подобные махинации банда проводила с марта по сентябрь 2016 года. Они склоняли подростков-сирот заключать фиктивные браки по поддельным документам, затем снимать со счета накопившиеся деньги и передавать злоумышленникам. Для этого они подыскивали несовершеннолетним невест и женихов, которые за вознаграждение соглашались вступить с ними в брак.

Также они изготавливали подложные постановления органа местного самоуправления о разрешении несовершеннолетним вступить в брак до достижения ими 18 лет, а также медицинские справки, якобы подтверждающие состояние беременности у невест. Общая сумма похищенных денег у потерпевших составила более трех миллионов рублей. Кроме того, выяснилось, что в августе 2016 года 22-летний участник преступной группы требовал под угрозой применения насилия у подростка-сироты более 100 тысяч рублей.