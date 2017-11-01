В Иркутске осудят банду, которая заставляла сирот жениться и обналичивать сбережения
В Иркутске будут судить молодых людей, которые принуждали несовершеннолетних сирот вступать в фиктивный брак, чтобы завладеть их сбережениями.
В Иркутске будут судить молодых людей, которые принуждали несовершеннолетних сирот вступать в фиктивный брак, чтобы завладеть их сбережениями.
Как 1 ноября 2017 года сообщила
Во время проверки выяснилось, что органы опеки открыли на имя сироты счет в одном из коммерческих банков, на который поступает пенсия и социальные выплаты. Воспользоваться этими деньгами молодой человек мог только после достижениям им совершеннолетия. Узнав о том, что у 17-летнего парня на счету хранится крупная сумма денег, злоумышленники предложили ее обналичить через фиктивный брак. После продолжительных уговоров подозреваемые убедили молодого человека, что этот способ является законным. Затем предоставив в органы ЗАГСа поддельное согласие со стороны органа местного самоуправления, а также медицинскую справку, якобы подтверждающую состояние беременности у невесты, они добились регистрации. После заключения брака подросток снял всю сумму со своего счета в одном из банковских отделений, однако злоумышленники принудили его отдать им все деньги.
Также они изготавливали подложные постановления органа местного самоуправления о разрешении несовершеннолетним вступить в брак до достижения ими 18 лет, а также медицинские справки, якобы подтверждающие состояние беременности у невест. Общая сумма похищенных денег у потерпевших составила более трех миллионов рублей. Кроме того, выяснилось, что в августе 2016 года 22-летний участник преступной группы требовал под угрозой применения насилия у
В ходе