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08:30 (мск), источник: VLADNEWS

Пламя от лесных пожаров в Приморье выходит на трассу

Автолюбители опасаются.

Источник: VLADNEWS

Пожары в Приморье набирают обороты, сообщает корреспондент РИА VladNews.

По словам автомобилистов, в районе пгт. Липовцы, Октябрьский район Приморья, пламя от пожаров вырвалось на трассу, где наблюдается активное дорожное движение. Некоторые автомобилисты опасаются ехать по’огненной трассе и разворачиваются в поисках другой объездной дороги.

Напомним, ранее агентство сообщало, что лесной пожар добрался и до города в Приморье. Запах гари и дым окутали Дальнегорск.

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