Пламя от лесных пожаров в Приморье выходит на трассу
Автолюбители опасаются.
Автолюбители опасаются.
Пожары в Приморье набирают обороты, сообщает корреспондент РИА VladNews.
По словам автомобилистов, в районе пгт. Липовцы, Октябрьский район Приморья, пламя от пожаров вырвалось на трассу, где наблюдается активное дорожное движение. Некоторые автомобилисты опасаются ехать по’огненной трассе и разворачиваются в поисках другой объездной дороги.
Напомним, ранее агентство сообщало, что лесной пожар добрался и до города в Приморье. Запах гари и дым окутали Дальнегорск.