Пламя от лесных пожаров в Приморье выходит на трассу

По словам автомобилистов, в районе пгт. Липовцы, Октябрьский район Приморья, пламя от пожаров вырвалось на трассу, где наблюдается активное дорожное движение. Некоторые автомобилисты опасаются ехать по’огненной трассе и разворачиваются в поисках другой объездной дороги.