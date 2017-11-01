На трассе «Москва-Челябинск» погиб водитель из Татарстана
На трассе «Москва-Челябинск» погиб житель Татарстана. Его автомобиль в лобовую протаранил машину с номерами Кемеровской области.
На трассе «Москва-Челябинск» погиб житель Татарстана. Его автомобиль в лобовую протаранил машину с номерами Кемеровской области.
Сотрудники полиции Ашинского района устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом.
«31 октября около десяти часов вечера на 1571 километре автодороги Москва — Челябинск водитель, 1979 года рождения, житель Республики Татарстан, управляя автомобилем “Лада Ларгус”, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем “Mercedes Benz E200” под управлением водителя, 1990 года рождения, жителя Кемеровской области», — сообщили в
В результате ДТП пассажир отечественного транспортного средства, житель Татарстана, от полученных травм скончался на месте происшествия.
По данному факту проводится проверка, сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.