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08:25 (мск), источник: Uralpress.ru

На трассе «Москва-Челябинск» погиб водитель из Татарстана

На трассе «Москва-Челябинск» погиб житель Татарстана. Его автомобиль в лобовую протаранил машину с номерами Кемеровской области.

Сотрудники полиции Ашинского района устанавливают обстоятельства ДТП со смертельным исходом.

«31 октября около десяти часов вечера на 1571 километре автодороги Москва — Челябинск водитель, 1979 года рождения, житель Республики Татарстан, управляя автомобилем “Лада Ларгус”, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем “Mercedes Benz E200” под управлением водителя, 1990 года рождения, жителя Кемеровской области», — сообщили в пресс-службе регионального полицейского Главка.

В результате ДТП пассажир отечественного транспортного средства, житель Татарстана, от полученных травм скончался на месте происшествия.

По данному факту проводится проверка, сотрудниками ГИБДД устанавливаются все обстоятельства и причины произошедшего ДТП.

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