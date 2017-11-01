На трассе «Москва-Челябинск» погиб водитель из Татарстана

«31 октября около десяти часов вечера на 1571 километре автодороги Москва — Челябинск водитель, 1979 года рождения, житель Республики Татарстан, управляя автомобилем “Лада Ларгус”, не справился с управлением, выехал на полосу встречного движения, где совершил столкновение со встречным автомобилем “Mercedes Benz E200” под управлением водителя, 1990 года рождения, жителя Кемеровской области», — сообщили в пресс-службе регионального полицейского Главка.