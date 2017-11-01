Автомобиль провалился в четырехметровую яму в Волгограде
Hyundai угодил в четырехметровую яму в районе Тулака в Волгограде.
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Hyundai угодил в четырехметровую яму в районе Тулака в Волгограде.
Как сообщают очевидцы, инцидент произошел около 17:00 31 октября.
По их словам, иномарка протаранила ограждение из бетонных блоков и провалилась на дно ямы, раскопанной коммунальщиками в ходе ремонта труб.
Очевидцы сообщают, что за рулем автомобиля сидел пенсионер. По их словам, он мог поздно заметить яму и не успеть затормозить.