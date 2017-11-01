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17:38 (мск), источник: АиФ Волгоград

Автомобиль провалился в четырехметровую яму в Волгограде

Hyundai угодил в четырехметровую яму в районе Тулака в Волгограде.

Как сообщают очевидцы, инцидент произошел около 17:00 31 октября.

По их словам, иномарка протаранила ограждение из бетонных блоков и провалилась на дно ямы, раскопанной коммунальщиками в ходе ремонта труб.

Очевидцы сообщают, что за рулем автомобиля сидел пенсионер. По их словам, он мог поздно заметить яму и не успеть затормозить.

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