Автомобиль провалился в четырехметровую яму в Волгограде

По их словам, иномарка протаранила ограждение из бетонных блоков и провалилась на дно ямы, раскопанной коммунальщиками в ходе ремонта труб.

Очевидцы сообщают, что за рулем автомобиля сидел пенсионер. По их словам, он мог поздно заметить яму и не успеть затормозить.