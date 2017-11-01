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08:34 (мск), источник: Губерния онлайн

Особо крупную партию наркотика прятала хабаровчанка в сумке с двойным дном

Женщина заявила, что гашишное масло стоимостью более миллиона рублей собиралась употребить сама.

На привокзальной площади Хабаровска сотрудники транспортной полиции задержали 33-летнюю местную жительницу, которая перевозила более килограмма гашишного масла, сообщает портал «Губерния».

Наркотики обнаружили во время досмотра личных вещей горожанки. В дамской сумочке с двойным дном нашли полиэтиленовый пакет, обсыпанный приправами и упакованный в фольгу — видимо, для того, чтобы полицейские собаки не почуяли знакомый запах. План горожанки не сработал.

Оперативникам подозреваемая заявила, что наркотик стоимостью около миллиона рублей она везла для личного употребления. Женщина призналась в давнем пристрастии к запрещенным веществам и рассказала, что изготовила масло из дикорастущей конопли, которую обнаружила в Амурской области.

«Установлено, что в тайнике находилось гашишное масло весом свыше одного килограмма, что является особо крупным размером», — рассказала руководитель пресс-службы УТ МВД по Дальневосточному федеральному округу Ольга Мироненко.

По решению суда фигурантка может получить до 15 лет колонии и полумиллионный штраф. Приговора она будет дожидаться под стражей.

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