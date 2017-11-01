Особо крупную партию наркотика прятала хабаровчанка в сумке с двойным дном
Женщина заявила, что гашишное масло стоимостью более миллиона рублей собиралась употребить сама.
Женщина заявила, что гашишное масло стоимостью более миллиона рублей собиралась употребить сама.
На привокзальной площади Хабаровска сотрудники транспортной полиции задержали 33-летнюю местную жительницу, которая перевозила более килограмма гашишного масла, сообщает портал «Губерния».
Наркотики обнаружили во время досмотра личных вещей горожанки. В дамской сумочке с двойным дном нашли полиэтиленовый пакет, обсыпанный приправами и упакованный в фольгу — видимо, для того, чтобы полицейские собаки не почуяли знакомый запах. План горожанки не сработал.
Оперативникам подозреваемая заявила, что наркотик стоимостью около миллиона рублей она везла для личного употребления. Женщина призналась в давнем пристрастии к запрещенным веществам и рассказала, что изготовила масло из дикорастущей конопли, которую обнаружила в Амурской области.
«Установлено, что в тайнике находилось гашишное масло весом свыше одного килограмма, что является особо крупным размером», — рассказала руководитель
По решению суда фигурантка может получить до 15 лет колонии и полумиллионный штраф. Приговора она будет дожидаться под стражей.