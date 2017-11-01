Особо крупную партию наркотика прятала хабаровчанка в сумке с двойным дном

На привокзальной площади Хабаровска сотрудники транспортной полиции задержали 33-летнюю местную жительницу, которая перевозила более килограмма гашишного масла, сообщает портал «Губерния».

Наркотики обнаружили во время досмотра личных вещей горожанки. В дамской сумочке с двойным дном нашли полиэтиленовый пакет, обсыпанный приправами и упакованный в фольгу — видимо, для того, чтобы полицейские собаки не почуяли знакомый запах. План горожанки не сработал.

Оперативникам подозреваемая заявила, что наркотик стоимостью около миллиона рублей она везла для личного употребления. Женщина призналась в давнем пристрастии к запрещенным веществам и рассказала, что изготовила масло из дикорастущей конопли, которую обнаружила в Амурской области.

«Установлено, что в тайнике находилось гашишное масло весом свыше одного килограмма, что является особо крупным размером», — рассказала руководитель пресс-службы УТ МВД по Дальневосточному федеральному округу Ольга Мироненко.