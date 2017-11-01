Источник: AmurMedia

Хабаровск, 1 ноября, AmurMedia.

Дополнительная вакцинация населения против кори проходит в Хабаровском крае. Такие меры были приняты в связи со вспышкой вирусного заболевания, которое в регион завез хабаровчанин после отдыха на о. Бали, сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе правительства Хабаровского края.

Как сообщили в министерстве здравоохранения края, на сегодняшний день в регионе зарегистрировано 12 случаев подозрения на заболевание корью — у 10-ти взрослых и двоих детей. Шесть человек проходят лечение в инфекционном отделении городской клинической больницы № 10. По остальным случаям проводятся исследования. Под медицинским наблюдением находится 5205 человек из числа контактных с заболевшими корью.

В настоящее время в крае проводятся противоэпидемические мероприятия. По состоянию на 31 октября 2017 года в очагах распространения болезни дополнительно привиты 1515 человек, 325 прошли ревакцинацию.

Специалисты напоминают, что прививка является единственным способом защиты от опасного заболевания. Пройти вакцинацию советуют детям и взрослым в возрасте до 55 лет. Завершить дополнительную кампанию против кори планируется в срок до 10 ноября. Вакцина бесплатна, получить ее можно в поликлинике по месту жительства.