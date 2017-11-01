Бетономешалка въехала в маршрутку с пассажирами

ДТП произошло 1 ноября в 9.15 рядом с ТЭЦ-5. По информации «Автоспаса», «ГАЗель» двигалась в сторону НГПУ, бетономешалка выезжала с АЗС «НК Нефть» с поворотом налево в сторону Ключ-Камышенского Плато.

В итоге бетономешалка ударила маршрутку в правый бок, заблокировав переднюю дверь. В это время в транспорте находились пассажиры — к счастью, обошлось без пострадавших.

Водитель бетономешалки пояснил, что при выезде с заправки не заметил «ГАЗель».

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