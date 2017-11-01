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08:34 (мск), источник: VN.ru

Бетономешалка въехала в маршрутку с пассажирами

Маршрутка № 45 и бетономешалка стали участниками аварии на улице Выборной в Новосибирске. В момент столкновения в микроавтобусе находились пассажиры.

ДТП произошло 1 ноября в 9.15 рядом с ТЭЦ-5. По информации «Автоспаса», «ГАЗель» двигалась в сторону НГПУ, бетономешалка выезжала с АЗС «НК Нефть» с поворотом налево в сторону Ключ-Камышенского Плато.

В итоге бетономешалка ударила маршрутку в правый бок, заблокировав переднюю дверь. В это время в транспорте находились пассажиры — к счастью, обошлось без пострадавших.

Водитель бетономешалки пояснил, что при выезде с заправки не заметил «ГАЗель».

Во время загрузки произошла ошибка.

Периодически общественный транспорт в Новосибирске становится участниками ДТП, и нередко с находящимися в салоне пассажирами. В августе на площади Калинина маршрутная «Газель» № 19 перевернулась на бок после столкновения с Toyota Chaser. Месяцем ранее завалился на бок рейсовый автобус ПАЗ маршрута № 10 — его водитель не справился с управлением, так как рассчитывал пассажира.

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