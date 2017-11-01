Уровень углекислого газа в атмосфере достиг рекордных показателей

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Ученые обратили внимание не просто на все увеличивающееся содержание CO2, что логично с учетом выросшего в несколько раз населения Земли, но и на стремительное усугубление ситуации именно за полвека.

Период бурного развития промышленности и массовой автомобилизации привел к росту концентрации углекислого газа с примерно 310 миллилитров на кубометр воздуха в 1960 году до 403,3 в 2016-м. Для сравнения: примерно так же содержание CO2 в атмосфере во времена последнего ледникового периода поднялось за целых 11 тысяч лет.

Такого резкого изменения наша планета еще не знала, предупреждают эксперты ООН. Данные измерений концентрации углекислого газа над территорией Беларуси тоже вписываются в мировой тренд, но излишне драматизировать их не стоит, считает начальник отдела мониторинга атмосферного воздуха Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Богдана Козерук: