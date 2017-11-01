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08:34 (мск), источник: СБ - Беларусь сегодня

Уровень углекислого газа в атмосфере достиг рекордных показателей

Всемирная метеорологическая организация, специализированное учреждение ООН, предостерегает: концентрация углекислого газа в атмосфере планеты достигла наивысшего за последние 800.000 лет уровня.

Источник: СБ - Беларусь сегодня

Ученые обратили внимание не просто на все увеличивающееся содержание CO2, что логично с учетом выросшего в несколько раз населения Земли, но и на стремительное усугубление ситуации именно за полвека.

Период бурного развития промышленности и массовой автомобилизации привел к росту концентрации углекислого газа с примерно 310 миллилитров на кубометр воздуха в 1960 году до 403,3 в 2016-м. Для сравнения: примерно так же содержание CO2 в атмосфере во времена последнего ледникового периода поднялось за целых 11 тысяч лет.

Такого резкого изменения наша планета еще не знала, предупреждают эксперты ООН. Данные измерений концентрации углекислого газа над территорией Беларуси тоже вписываются в мировой тренд, но излишне драматизировать их не стоит, считает начальник отдела мониторинга атмосферного воздуха Республиканского центра по гидрометеорологии, контролю радиоактивного загрязнения и мониторингу окружающей среды Богдана Козерук:

— Такие измерения у нас проводятся только на станции фонового мониторинга на территории Березинского биосферного заповедника. По данным за 2016 год, среднегодовая фоновая концентрация была несколько выше, чем в предыдущие два года. Эта информация согласуется со сведениями зарубежных станций фонового мониторинга, преимущественно европейских: концентрация увеличивается, но не какими-либо бешеными темпами. Месяц от месяца наблюдаются колебания в плюс или минус 5%, и небольшой рост среднегодового показателя прослеживается. Если судить по нынешнему году, то при сохранении положительной динамики среднегодовые показатели концентрации углекислого газа будут меньше, нежели в прошедшем.

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