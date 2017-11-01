Автомобиль главы администрации Шлиссельбурга стал виновником ДТП
ДТП с участием служебного автомобиля главы администрации Шлиссельбурга Николая Хоменко произошло на одном из перекрестков города.
ДТП с участием служебного автомобиля главы администрации Шлиссельбурга Николая Хоменко произошло на одном из перекрестков города.
По предварительным данным, вечером 31 октября служебная «Тойота» главы администрации города врезалась в другую легковушку, в которой находились девушки. Авария произошла на подъезде к перекрестку улицы Первого Мая и Красного проспекта. Об этом пишет 47news.
Информации о пострадавших не поступало. Пока не известно, находился ли чиновник в автомобиле в момент аварии.