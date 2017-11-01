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09:21 (мск), источник: ivbg.ru

Автомобиль главы администрации Шлиссельбурга стал виновником ДТП

ДТП с участием служебного автомобиля главы администрации Шлиссельбурга Николая Хоменко произошло на одном из перекрестков города.

По предварительным данным, вечером 31 октября служебная «Тойота» главы администрации города врезалась в другую легковушку, в которой находились девушки. Авария произошла на подъезде к перекрестку улицы Первого Мая и Красного проспекта. Об этом пишет 47news.

Информации о пострадавших не поступало. Пока не известно, находился ли чиновник в автомобиле в момент аварии.

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