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08:49 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

В Республике Башкортостан арестован местный житель, обвиняемый в убийстве журналиста

СК по РБ 27-летнему местному жителю предъявлено обвинение в совершении преступления, предусмотренного статьей «Убийство» и по ходатайству следователя судом ему избрана мера пресечения в виде содержания под стражей.

По данным следствия, 26 августа 2016 года ранее незнакомые 27-летний и 61-летний местные жители употребляли спиртное в лесном массиве. 61-летний мужчина, не увидев своего мобильного телефона, стал спрашивать у компаньона. Завязалась ссора, в ходе которой 27-летний мужчина несколько раз ударил старшего по возрасту стеклянной бутылкой по голове. От полученных травм потерпевший скончался на месте.

Злоумышленник сел в автомобиль потерпевшего «Шевроле Нива» и скрылся с места происшествия. Обнаружив в автомобиле телефон погибшего, обвиняемый продал его. Тело мужчины было обнаружено 31 августа 2016 года в лесном массиве в Гафурийском районе, а автомобиль был обнаружен брошенным в поле в Стерлитамакском районе республики.

Причастный к совершению преступления 27-летний мужчина долго скрывался в Салаватском районе республики, но на днях все же был задержан. В настоящее время проводятся следственные действия и оперативно-розыскные мероприятия, направленные на установление всех обстоятельств совершенного преступления.

Из органов полиции для соединения и дальнейшего расследования в одном производстве поступили еще два уголовных дела по факту незаконного завладения автомашиной «Шевроле Нива» и по факту кражи. Расследование уголовного дела продолжается.

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