В результате пожара в центре Ростова погибли два человека
Два человека погибли в результате пожара в частном доме в центре Ростова, сообщает
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Два человека погибли в результате пожара в частном доме в центре Ростова, сообщает
Сообщение о возгорании кровли дома на ул. Черниговской, 32 поступило 31 октября в 21:34.
Площадь пожара составила 40 кв. м. Локализовать возгорание удалось в 22:11, а еще через 10 минут — полностью ликвидировать.
На месте пожара были обнаружены тела двоих погибших. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.