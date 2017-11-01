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09:18 (мск), источник: Городской репортер

В результате пожара в центре Ростова погибли два человека

Два человека погибли в результате пожара в частном доме в центре Ростова, сообщает пресс-служба регионального ГУ МЧС.

Сообщение о возгорании кровли дома на ул. Черниговской, 32 поступило 31 октября в 21:34.

Площадь пожара составила 40 кв. м. Локализовать возгорание удалось в 22:11, а еще через 10 минут — полностью ликвидировать.

На месте пожара были обнаружены тела двоих погибших. Все обстоятельства происшествия устанавливаются.

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