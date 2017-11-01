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10:11 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Hyundai насмерть сбил девочку на «зебре» в Нижнем Новгороде 31 октября

Hyundai насмерть сбил девочку на «зебре» в Нижнем Новгороде 31 октября 2017 года. Об этом сообщает УГИБДД ГУ МВД РФ по региону.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Согласно информации, авария произошла в районе дома № 14 по ул. Медицинской около 17.00. По предварительным данным двадцатичетырехлетний водитель иномарки сбил одиннадцатилетнюю девочку, переходившую дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

В настоящее время выясняются все обстоятельства происшествия, решается вопрос о возбуждении уголовного дела.

Отмечается, что девочка стала первым погибшим в ДТП ребенком в областном центре за последние два года. В целом по области в 2017 году в автоавариях погибли 11 детей.

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