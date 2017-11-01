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09:20 (мск), источник: ivbg.ru

Ночью на КАД тушили фуру с водителем внутри

Ночью 1 ноября перед съездом с КАД на Мурманское шоссе загорелся большегруз марки Ford.

Источник: РИА "Новости"

Как сообщает в МЧС по Санкт-Петербургу, сообщение о пожаре поступило в 01:22. В тушении пожара принимали участие 2 единицы техники и 10 человек личного состава.

По информации очевидцев, водитель фуры спал в кабине, когда произошло возгорание. Другой водитель заметил пламя и начал его тушить своими силами, ликвидировать возгорание не удалось.

Водитель загоревшейся фуры жив. Машина застрахована, на момент пожара в ней не было груза.

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