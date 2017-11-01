Ночью на КАД тушили фуру с водителем внутри
Ночью 1 ноября перед съездом с КАД на Мурманское шоссе загорелся большегруз марки Ford.
Ночью 1 ноября перед съездом с КАД на Мурманское шоссе загорелся большегруз марки Ford.
Как сообщает в МЧС по
По информации очевидцев, водитель фуры спал в кабине, когда произошло возгорание. Другой водитель заметил пламя и начал его тушить своими силами, ликвидировать возгорание не удалось.
Водитель загоревшейся фуры жив. Машина застрахована, на момент пожара в ней не было груза.