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09:09 (мск), источник: ЕАН

За минувший вечер в Свердловской области сбили несколько пешеходов на «зебре»

Сразу несколько ДТП с участием пешеходов произошло накануне вечером в Свердловской области, сообщили в региональном УГИБДД.

Три человека попали под колеса в Екатеринбурге. Причем во всех случаях автомобили не уступили им дорогу на «зебрах». На регулируемом перекрестке улиц Бажова и Шарташской при повороте налево на зеленый водитель «четырнадцатой» сбил 42-летнюю женщину. Ее увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки. На улице Викулова 75-летняя пенсионерка попала под колеса Mitsubishi. У нее диагностировали перелом голени и гематому лица.

В этом же районе водитель Hyundai при повороте сбил 38-летнюю женщину. Она получила перелом кисти и повреждение связок коленного сустава. В Нижнем Тагиле Mitsubishi допустил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть рядом с «зеброй». У ребенка диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб левого бедра. На одежде всех этих пешеходов отсутствовали световозвращающие элементы.

«В темное время суток, к тому же в условиях сложившихся погодных условий — дождь, снег, мокрый асфальт — они были незаметны для водителей. При переходе дороги пешеходы забыли о соблюдении мер безопасности», — указывают в Госавтоинспекции.

Вместе с тем гаишники признают очевидную вину водителей. «В любом случае водитель перед проездом пешеходных переходов обязан снизить скорость, чтобы в случае появления пешеходов принять все меры к остановке транспортного средства», — напоминают в УГИБДД.

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