За минувший вечер в Свердловской области сбили несколько пешеходов на «зебре»

Три человека попали под колеса в Екатеринбурге. Причем во всех случаях автомобили не уступили им дорогу на «зебрах». На регулируемом перекрестке улиц Бажова и Шарташской при повороте налево на зеленый водитель «четырнадцатой» сбил 42-летнюю женщину. Ее увезли в больницу с закрытой черепно-мозговой травмой и ушибом грудной клетки. На улице Викулова 75-летняя пенсионерка попала под колеса Mitsubishi. У нее диагностировали перелом голени и гематому лица.

В этом же районе водитель Hyundai при повороте сбил 38-летнюю женщину. Она получила перелом кисти и повреждение связок коленного сустава. В Нижнем Тагиле Mitsubishi допустил наезд на 10-летнюю девочку, которая переходила проезжую часть рядом с «зеброй». У ребенка диагностировали сотрясение мозга, закрытую черепно-мозговую травму и ушиб левого бедра. На одежде всех этих пешеходов отсутствовали световозвращающие элементы.

«В темное время суток, к тому же в условиях сложившихся погодных условий — дождь, снег, мокрый асфальт — они были незаметны для водителей. При переходе дороги пешеходы забыли о соблюдении мер безопасности», — указывают в Госавтоинспекции.