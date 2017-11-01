Житель Прикамья продал ноутбук, который одолжил у сожительницы сына

В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что в начале июля 2017 года мужчина одолжил у сожительницы сына ноутбук и обещал через некоторое время его вернуть. Однако, когда девушка пришла за свои устройством, выяснилось, что ноутбука дома нет. Внятных объяснений, где находится техника, мужчина не дал.