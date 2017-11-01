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09:21 (мск), источник: АиФ Прикамье

Житель Прикамья продал ноутбук, который одолжил у сожительницы сына

Вырученные деньги мужчина потратил на еду.

Житель Чусового продал ноутбук, который одолжил у сожительницы сына. Вырученные деньги мужчина потратил на еду.

В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что в начале июля 2017 года мужчина одолжил у сожительницы сына ноутбук и обещал через некоторое время его вернуть. Однако, когда девушка пришла за свои устройством, выяснилось, что ноутбука дома нет. Внятных объяснений, где находится техника, мужчина не дал.

Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка выяснили, что злоумышленник продал ноутбук за 4 тысячи рублей, а вырученные деньги потратил на продукты. Мужчина, который уже был ранее судим, проведёт за решёткой девять месяцев.

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