Житель Прикамья продал ноутбук, который одолжил у сожительницы сына
Вырученные деньги мужчина потратил на еду.
Вырученные деньги мужчина потратил на еду.
Житель Чусового продал ноутбук, который одолжил у сожительницы сына. Вырученные деньги мужчина потратил на еду.
В ГУ МВД по Пермскому краю рассказали, что в начале июля 2017 года мужчина одолжил у сожительницы сына ноутбук и обещал через некоторое время его вернуть. Однако, когда девушка пришла за свои устройством, выяснилось, что ноутбука дома нет. Внятных объяснений, где находится техника, мужчина не дал.
Потерпевшая обратилась за помощью в полицию. Стражи порядка выяснили, что злоумышленник продал ноутбук за 4 тысячи рублей, а вырученные деньги потратил на продукты. Мужчина, который уже был ранее судим, проведёт за решёткой девять месяцев.