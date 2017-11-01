Сотрудники ФСБ пресекли деятельность этнической преступной группы

Члены этнической преступной группы, которая была сформирована по религиозному признаку, специализировались на вымогательствах и разбойных нападениях на жителей области.

Как сообщили в ФСБ, Коркинским районным судом организатор группы признан виновным в совершении преступлений и приговорен к 3 годам 8 месяцам лишения свободы, его подельника отправили на 3 года 7 месяцев в колонию общего режима.