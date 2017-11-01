В Омской области возле здания банка в своем автомобиле умер пенсионер

Инцидент произошел в понедельник, 30-го октября. В двенадцатом часу дня жители рабочего поселка Павлоградка, клиенты ПАО «Сбербанк России», обратили внимание на пожилого водителя ВАЗа, который сидел за рулем в неестественной позе. Машина стояла возле здания кредитного учреждения на улице Колхозная.

Сельчане открыли салон и поняли, что мужчина мертв. Как стало известно Ом1.ru, 79-летний пенсионер приехал в банк, чтобы заплатить по счетам, но так и не смог добраться до кассы — у него внезапно остановилось сердце.