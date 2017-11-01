В Самаре ветер уронил рекламный щит на автомобиль

Опасения синоптиков по поводу ухудшения погодных условий оказались верны, и на регион обрушились сильный ветер и дождь. Некоторые самарцы «отделались» вывернутыми зонтами, а вот одному автолюбителю совсем не повезло — на его Hyundai, припаркованный на улице Солнечной, рухнул рекламный щит. Тяжелая конструкция повредила капот и крышу автомобиля.