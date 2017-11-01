Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Трапезу в одиночестве связали с ожирением
Светлана Зейналова похвасталась талантом «особенной» дочки
Россиянину пришел многомиллионный налог на имущество
Лиза Пескова в образе Нефертити удивила поклонников (фото)
«Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться»СМИ выяснили у экспертов, грозит ли россиянам генетическое оружие
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Джулии Робертс — 50: за что мы любим актрису
Японские автомобили: самое-самое из Токио
Кроссовер Skoda Karoq: первое видео
Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини - СМИ
Карасев: Порошенко выведет войска из Донбасса
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Таиланд прощается с королем
09:39 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самаре ветер уронил рекламный щит на автомобиль

Утро первого дня ноября выдалось для многих самарцев весьма недобрым.

Опасения синоптиков по поводу ухудшения погодных условий оказались верны, и на регион обрушились сильный ветер и дождь. Некоторые самарцы «отделались» вывернутыми зонтами, а вот одному автолюбителю совсем не повезло — на его Hyundai, припаркованный на улице Солнечной, рухнул рекламный щит. Тяжелая конструкция повредила капот и крышу автомобиля.

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Неизвестный облил кислотой автомобили, припаркованные во дворе на улице Стара-Загора
Теракт в Нью-Йорке. Главное
Украина внесла в ООН новый проект резолюции по Крыму
В Крыму поврежден еще один газопровод, не исключена диверсия
Бывший работодатель Лизы Песковой решил выдвинуться в президенты
Что изменится в российском законодательстве с 1 ноября
Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею
РФ и КНР рассматривают возможность интеграции платежных систем
Спорт
ЦСКА — «Базель»: как Дзагоев ограбил швейцарский банк Армейцы в напряженном матче Лиги чемпионов обыграли швейцарский клуб и продолжили борьбу за выход из группы
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь