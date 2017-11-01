Потеряли Надежду: родственники пропавшей хабаровчанки бросили клич о помощи
Связь с горожанкой оборвалась больше месяца назад, но ищут ее до сих пор.
Связь с горожанкой оборвалась больше месяца назад, но ищут ее до сих пор.
Хабаровск, 1 ноября, AmurMedia.
Жительницу Хабаровска Надежду Поволяеву, пропавшую в краевой столице больше месяца назад при странных обстоятельствах,
Напомним, Надежда Поволяева пропала в Хабаровске больше месяца назад, 22 сентября текущего года. Последний раз женщину видели возле дома № 1а на проспекте 60 лет Октября, где она проживает, и до настоящего время о ее местонахождении ничего неизвестно.
— Надежда пропала без вести и все: подробностей никаких, найти не можем. Никаких предположений, куда она могла подеваться, у нас нет. Ее телефон все время отключен. В полицию мы обратились, но до сих пор нет никаких результатов! Нашлись те, кто видел, как в тот злополучный день Надежда садилась в машину. Эта информация не подтвердилась. Вернее, факт имел место, но не в день пропажи. Мы
Приметы Надежды Поволяевой: рост около 165 см, волосы обесцвечены, есть порезы на правой руке. Если вам