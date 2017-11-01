Потеряли Надежду: родственники пропавшей хабаровчанки бросили клич о помощи

Напомним, Надежда Поволяева пропала в Хабаровске больше месяца назад, 22 сентября текущего года. Последний раз женщину видели возле дома № 1а на проспекте 60 лет Октября, где она проживает, и до настоящего время о ее местонахождении ничего неизвестно.

— Надежда пропала без вести и все: подробностей никаких, найти не можем. Никаких предположений, куда она могла подеваться, у нас нет. Ее телефон все время отключен. В полицию мы обратились, но до сих пор нет никаких результатов! Нашлись те, кто видел, как в тот злополучный день Надежда садилась в машину. Эта информация не подтвердилась. Вернее, факт имел место, но не в день пропажи. Мы по-прежнему ищем Надежду! Надеемся на то, что откликнутся очевидцы происшествия и те, кто что-либо знает о ней, — обратилась с криком о помощи Людмила, родственница пропавшей горожанки.