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11:33 (мск), источник: AmurMedia.ru

Потеряли Надежду: родственники пропавшей хабаровчанки бросили клич о помощи

Связь с горожанкой оборвалась больше месяца назад, но ищут ее до сих пор.

Источник: AmurMedia

Хабаровск, 1 ноября, AmurMedia.

Жительницу Хабаровска Надежду Поволяеву, пропавшую в краевой столице больше месяца назад при странных обстоятельствах, по-прежнему ищут ее родные. Отчаявшиеся люди надеются на помощь неравнодушных земляков, располагающих хотя бы какой-то информацией об их бесследно исчезнувшей родственнице, сообщает корр. ИА AmurMedia.

Напомним, Надежда Поволяева пропала в Хабаровске больше месяца назад, 22 сентября текущего года. Последний раз женщину видели возле дома № 1а на проспекте 60 лет Октября, где она проживает, и до настоящего время о ее местонахождении ничего неизвестно.

— Надежда пропала без вести и все: подробностей никаких, найти не можем. Никаких предположений, куда она могла подеваться, у нас нет. Ее телефон все время отключен. В полицию мы обратились, но до сих пор нет никаких результатов! Нашлись те, кто видел, как в тот злополучный день Надежда садилась в машину. Эта информация не подтвердилась. Вернее, факт имел место, но не в день пропажи. Мы по-прежнему ищем Надежду! Надеемся на то, что откликнутся очевидцы происшествия и те, кто что-либо знает о ней, — обратилась с криком о помощи Людмила, родственница пропавшей горожанки.

Приметы Надежды Поволяевой: рост около 165 см, волосы обесцвечены, есть порезы на правой руке. Если вам что-либо известно о пропавшей жительнице Хабаровска, просьба звонить по телефону 89144269091 или 02.

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