В Челябинске задержан криминальный квартет, занимающийся автоподставами

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

В СКР по Челябинской области информацию подтвердили, но от каких-либо комментариев воздержались до окончания расследования.

По предварительной информации, на то, что страховые полисы поддельные, обратили внимание сотрудники страховых компаний. Такие, как «Ингосстрах», «РЕСО-гарантия» и «Южурал-Аско». Они и обратились в полицию.

По информации из собственных источников, автоподставщикам мог помогать сотрудник правоохранительных органов. Сейчас эта информация проверяется и уточняется.