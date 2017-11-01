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09:35 (мск), источник: Uralpress.ru

В Челябинске задержан криминальный квартет, занимающийся автоподставами

В Челябинске задержан криминальный квартет, занимающийся автоподставами. Ему инкриминируется инсценировка аварий в Копейске.

Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».

В СКР по Челябинской области информацию подтвердили, но от каких-либо комментариев воздержались до окончания расследования.

По предварительной информации, на то, что страховые полисы поддельные, обратили внимание сотрудники страховых компаний. Такие, как «Ингосстрах», «РЕСО-гарантия» и «Южурал-Аско». Они и обратились в полицию.

По информации из собственных источников, автоподставщикам мог помогать сотрудник правоохранительных органов. Сейчас эта информация проверяется и уточняется.

В пресс-службе ГУ МВД по Челябинской области пока от комментариев также воздерживаются.

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