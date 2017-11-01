В Челябинске задержан криминальный квартет, занимающийся автоподставами
В Челябинске задержан криминальный квартет, занимающийся автоподставами. Ему инкриминируется инсценировка аварий в Копейске.
В Челябинске задержан криминальный квартет, занимающийся автоподставами. Ему инкриминируется инсценировка аварий в Копейске.
Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество, совершенное группой лиц по предварительному сговору».
В СКР по Челябинской области информацию подтвердили, но от
По предварительной информации, на то, что страховые полисы поддельные, обратили внимание сотрудники страховых компаний. Такие, как «Ингосстрах», «РЕСО-гарантия» и «Южурал-Аско». Они и обратились в полицию.
По информации из собственных источников, автоподставщикам мог помогать сотрудник правоохранительных органов. Сейчас эта информация проверяется и уточняется.
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