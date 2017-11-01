Четырежды судимый волгоградец избил посетителя кафе
25-летний четырежды судимый мужчина подрался с посетителем кафе в Красноармейском районе Волгограда.
25-летний четырежды судимый мужчина подрался с посетителем кафе в Красноармейском районе Волгограда.
Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, мужчины отдыхали в кафе каждый в своей компании. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, они затеяли между собой словесную перепалку. В
После этого пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали у него тяжелую травму головы и сообщили о этом в полиции. Правоохранители уже возбудили уголовное дело. Обидчику грозит до восьми лет лишения свободы.