Четырежды судимый волгоградец избил посетителя кафе

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, мужчины отдыхали в кафе каждый в своей компании. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, они затеяли между собой словесную перепалку. В какой-то момент мужчины вышли из питейного заведения и начали драться. Судимый волгоградец несколько раз ударил кулаком по голове 39-летнего оппонента, в результате чего тот упал на асфальт.