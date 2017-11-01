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12:42 (мск), источник: АиФ Волгоград

Четырежды судимый волгоградец избил посетителя кафе

25-летний четырежды судимый мужчина подрался с посетителем кафе в Красноармейском районе Волгограда.

Как сообщили корреспонденту «АиФ-Волгоград» в региональном ГУ МВД, мужчины отдыхали в кафе каждый в своей компании. Пребывая в состоянии алкогольного опьянения, они затеяли между собой словесную перепалку. В какой-то момент мужчины вышли из питейного заведения и начали драться. Судимый волгоградец несколько раз ударил кулаком по голове 39-летнего оппонента, в результате чего тот упал на асфальт.

После этого пострадавшего доставили в больницу. Врачи диагностировали у него тяжелую травму головы и сообщили о этом в полиции. Правоохранители уже возбудили уголовное дело. Обидчику грозит до восьми лет лишения свободы.

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