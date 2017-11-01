Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Пить или не пить: 7 мифов об алкоголе
Дочка Татьяны Арнтгольц познакомилась с новорожденным братом
Самострою дадут шанс на спасение
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
«Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться»СМИ выяснили у экспертов, грозит ли россиянам генетическое оружие
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
На чем не прогореть — самые выгодные иномарки
В Китае появилась еще одна марка электромобилей
Стройные ноги и талия: Судзиловская предстала в бикини - СМИ
Карасев: Порошенко выведет войска из Донбасса
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Таиланд прощается с королем
09:45 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале «борзой директор» не платил зарплату работникам агропредприятия

В Свердловской области продолжается волна выявления «борзых директоров». В Байкалово директор агропредприятия ООО «Родина» не платил зарплату 43 работникам.

Прокуратура провела проверку. Задолженность составила более 650 тыс. руб.

«В прокуратуре Байкаловского района был заслушан директор предприятия. По результатам проверки директор ООО “Родина” привлечена к административной ответственности в виде штрафа. В интересах работников, обратившихся с заявлением о представлении их интересов, прокуратура направила в суд заявления о выдаче судебного приказа о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы», — сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Задолженность по выплате зарплаты перед работниками ООО «Родина» полностью погашена.

Напомним, недавно было предъявлено окончательное обвинение учредителю Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Денису Кокорину. По версии следствия, он несколько месяцев не платил зарплату рабочим. Президент России Владимир Путин, к которому обратились сотрудники завода, назвал поведение руководства предприятия «хамством» и «борзотой».

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
Главкомом ВКС назначен генерал, служивший на Урале
Теракт в Нью-Йорке. Главное
Украина внесла в ООН новый проект резолюции по Крыму
В Крыму поврежден еще один газопровод, не исключена диверсия
Бывший работодатель Лизы Песковой решил выдвинуться в президенты
Что изменится в российском законодательстве с 1 ноября
Олимпийский огонь прибыл в Южную Корею
РФ и КНР рассматривают возможность интеграции платежных систем
Спорт
ЦСКА — «Базель»: как Дзагоев ограбил швейцарский банк Армейцы в напряженном матче Лиги чемпионов обыграли швейцарский клуб и продолжили борьбу за выход из группы
Авто
Депутат пожаловался на остановившего его автомобиль «лейтенантика» По мнению депутата Госдумы от Татарстана Фатиха Сибагатуллина, инспекторы ГИБДД перестали уважать народных избранников
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
16-летняя Пуговка из «Папиных дочек» больше не будет сниматься Екатерина Старшова усердно учится и готовится поступать в медицинский вуз
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Пять последних трендов российского рынка загородной недвижимости
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Мельникова и Смольянинов рассекретили имя сына Дарья опубликовала снимок именинников в своем Instagram, подписав его: «Сегодня — Артуров день».
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь