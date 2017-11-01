На Среднем Урале «борзой директор» не платил зарплату работникам агропредприятия

«В прокуратуре Байкаловского района был заслушан директор предприятия. По результатам проверки директор ООО “Родина” привлечена к административной ответственности в виде штрафа. В интересах работников, обратившихся с заявлением о представлении их интересов, прокуратура направила в суд заявления о выдаче судебного приказа о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы», — сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.