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09:45 (мск), источник: Nakanune.ru

На Среднем Урале «борзой директор» не платил зарплату работникам агропредприятия

В Свердловской области продолжается волна выявления «борзых директоров». В Байкалово директор агропредприятия ООО «Родина» не платил зарплату 43 работникам.

Прокуратура провела проверку. Задолженность составила более 650 тыс. руб.

«В прокуратуре Байкаловского района был заслушан директор предприятия. По результатам проверки директор ООО “Родина” привлечена к административной ответственности в виде штрафа. В интересах работников, обратившихся с заявлением о представлении их интересов, прокуратура направила в суд заявления о выдаче судебного приказа о взыскании начисленной, но невыплаченной заработной платы», — сообщили Накануне.RU в пресс-службе прокуратуры Свердловской области.

Задолженность по выплате зарплаты перед работниками ООО «Родина» полностью погашена.

Напомним, недавно было предъявлено окончательное обвинение учредителю Нижнетагильского завода теплоизоляционных изделий Денису Кокорину. По версии следствия, он несколько месяцев не платил зарплату рабочим. Президент России Владимир Путин, к которому обратились сотрудники завода, назвал поведение руководства предприятия «хамством» и «борзотой».

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