Уроженца Узбекистана подозревают в убийстве своего работодателя на Дону

Как сообщает региональное следственное управление СКР, тело 63-летнего жителя Семикаракорского района с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из теплиц на территории сельскохозяйственного кооператива.

По факту убийства завели уголовное дело. В ходе его расследования было установлено, что к преступлению причастен работавший у убитого уроженец Узбекистана. Его задержали при попытке выехать из России.

На допросе молодой человек полностью сознался в убийстве и рассказал, что нанес потерпевшему несколько ударов топором по голове из неприязни.