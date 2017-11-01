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16:50 (мск), источник: АиФ Ростов-на-Дону

Уроженца Узбекистана подозревают в убийстве своего работодателя на Дону

21-летний уроженец Узбекистана подозревается в убийстве своего работодателя в Семикаракорском районе Ростовской области.

Как сообщает региональное следственное управление СКР, тело 63-летнего жителя Семикаракорского района с признаками насильственной смерти было обнаружено в одной из теплиц на территории сельскохозяйственного кооператива.

По факту убийства завели уголовное дело. В ходе его расследования было установлено, что к преступлению причастен работавший у убитого уроженец Узбекистана. Его задержали при попытке выехать из России.

На допросе молодой человек полностью сознался в убийстве и рассказал, что нанес потерпевшему несколько ударов топором по голове из неприязни.

В настоящее время подозреваемый заключен под стражу.

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