Водитель грузового «Мерседеса» погиб в столкновении с «Дэу» в Воронежской области

Водитель грузового «Мерседеса» погиб в столкновении с «Дэу» в Воронежской области

В Воронежской области накануне случили 140 аварий, из которых 97 — в столице Черноземья. Травмы получили девять человек и двое погибли.