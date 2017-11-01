Водитель грузового «Мерседеса» погиб в столкновении с «Дэу» в Воронежской области
В Воронежской области накануне случили 140 аварий, из которых 97 — в столице Черноземья. Травмы получили девять человек и двое погибли.
В Воронежской области накануне случили 140 аварий, из которых 97 — в столице Черноземья. Травмы получили девять человек и двое погибли.
Первая трагедия на воронежских дорогах произошла около девяти часов вечера в Бобровском районе, «Дэу Нексия», за рулем которой сидел 20-летний житель села Шишовка, столкнулась с грузовиком «Мерседес Бенц 1840». Последней управлял 45-летний житель Краснодарского края.
«Водитель грузового авто скончался на месте, получив серьезные травмы», — отметили в МВД.
Еще одно смертельное ДТП произошло в полдевятого вечер в селе Петровка в Павловском районе. Здесь сбили 54-летнюю
«Водитель неустановленной машины с места аварии скрылся», — рассказали в МВД.
Пешеход до приезда «скорой» скончалась. Машину, которая сбил женщину, и водителя ищут полицейские.