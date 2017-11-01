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10:27 (мск), источник: Новости Воронежа

Водитель грузового «Мерседеса» погиб в столкновении с «Дэу» в Воронежской области

В Воронежской области накануне случили 140 аварий, из которых 97 — в столице Черноземья. Травмы получили девять человек и двое погибли.

Источник: Новости Воронежа

Первая трагедия на воронежских дорогах произошла около девяти часов вечера в Бобровском районе, «Дэу Нексия», за рулем которой сидел 20-летний житель села Шишовка, столкнулась с грузовиком «Мерседес Бенц 1840». Последней управлял 45-летний житель Краснодарского края.

«Водитель грузового авто скончался на месте, получив серьезные травмы», — отметили в МВД.

Еще одно смертельное ДТП произошло в полдевятого вечер в селе Петровка в Павловском районе. Здесь сбили 54-летнюю женщину-пешехода.

«Водитель неустановленной машины с места аварии скрылся», — рассказали в МВД.

Пешеход до приезда «скорой» скончалась. Машину, которая сбил женщину, и водителя ищут полицейские.

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