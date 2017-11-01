ДТП с полковником милиции под Лидой: возбуждено уголовное дело

Источник: Sputnik.by

ДТП произошло вечером 27 октября в городе Березовка, расположенном в Лидском районе: машина, управлял которой 44-летний полковник милиции — начальник милиции общественной безопасности, сбила женщину-пешехода.

По информации Дудко, по факту было возбуждено уголовное дело по ч. 2 ст. 317 Уголовного кодекса Беларуси — нарушение правил дорожного движения лицом, управляющим транспортным средством, повлекшее по неосторожности причинение тяжкого телесного повреждения. В настоящее время его расследованием занимаются сотрудники Следственного комитета.

Представитель УВД уточнил, что сразу после совершения наезда милиционер оказал женщине первую помощь и вызвал на место ДТП неотложку, а также ГАИ.