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10:01 (мск), источник: СуперОмск

В Омске при загадочных обстоятельствах в квартире найдены тела матери и сына

Сотрудники СУ СКР по Омской области проводят проверку по страшной находке в квартире на Сибирском проспекте.

В доме обнаружено сразу 2 трупа без следов насильственной смерти — мужчины и его пожилой матери.

Установлено, что 38-летний омич проживал вместе со своей матерью-пенсионеркой. Неоднократно судимый за уничтожение чужого имущества, мошенничество и грабеж мужчина много пил и плохо присматривал за тяжело больной матерью.

Сама женщина не могла о себе позаботиться, поэтому основной версией произошедшего является преждевременная кончина мужчины. Оставшаяся без опеки женщина не смогла что-либо поделать в данной ситуации и из-за отсутствия ухода за собой умерла следом. Оба тела направлены в морг для установления причин смерти.

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