В Омске при загадочных обстоятельствах в квартире найдены тела матери и сына

В доме обнаружено сразу 2 трупа без следов насильственной смерти — мужчины и его пожилой матери.

Установлено, что 38-летний омич проживал вместе со своей матерью-пенсионеркой. Неоднократно судимый за уничтожение чужого имущества, мошенничество и грабеж мужчина много пил и плохо присматривал за тяжело больной матерью.