В Омске при загадочных обстоятельствах в квартире найдены тела матери и сына
Сотрудники СУ СКР по Омской области проводят проверку по страшной находке в квартире на Сибирском проспекте.
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Сотрудники СУ СКР по Омской области проводят проверку по страшной находке в квартире на Сибирском проспекте.
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