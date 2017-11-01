Петербуржец нашёл фиктивного отца, чтобы продать квартиру настоящего

Как сообщили 1 ноября в объединенной пресс-службе судов Петербурга, виновными в мошенничестве признали Михаила Кляшторного и его сообщника Владимира Макина. События произошли в марте 2012 года. Суд и следствие установили, что Кляшторный решил заполучить себе родительскую жилплощадь на проспекте Наставников, которой пользовались по договору социального найма. Отец бесследно исчез, но у сына остался его паспорт и информация, что мужчина имел право на приватизацию. Макин нашел некоего человека, внешне похожего на пропавшего отца Кляшторного. Мнимый родитель отправился к нотариусу и оформил на «сына» доверенность на право приватизации и продажи квартиры. Заполучив недвижимость в собственность, фигуранты немедленно продали ее за два с половиной миллиона рублей и решили посмотреть, чем можно поживиться еще.