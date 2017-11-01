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10:07 (мск), источник: Фонтанка

Петербуржец нашёл фиктивного отца, чтобы продать квартиру настоящего

Петербуржец незаконно приватизировал и продал квартиру без вести пропавшего отца. Афера с квадратными метрами в Красногвардейском районе вылилась в уголовное дело и условный срок.

Как сообщили 1 ноября в объединенной пресс-службе судов Петербурга, виновными в мошенничестве признали Михаила Кляшторного и его сообщника Владимира Макина. События произошли в марте 2012 года. Суд и следствие установили, что Кляшторный решил заполучить себе родительскую жилплощадь на проспекте Наставников, которой пользовались по договору социального найма. Отец бесследно исчез, но у сына остался его паспорт и информация, что мужчина имел право на приватизацию. Макин нашел некоего человека, внешне похожего на пропавшего отца Кляшторного. Мнимый родитель отправился к нотариусу и оформил на «сына» доверенность на право приватизации и продажи квартиры. Заполучив недвижимость в собственность, фигуранты немедленно продали ее за два с половиной миллиона рублей и решили посмотреть, чем можно поживиться еще.

Отец Кляшторного, будучи пенсионером министерства внутренних дел, имел право на пенсию. Более 300 тысяч рублей сын получил по поддельной доверенности, чем причинил ущерб ГУ МВД по городу и Ленобласти.

Красногвардейский районный суд приговорил Михаила Кляшторного к трем годам лишения свободы условно, его подельник Владимир Макин получил четыре года условно. Гражданский иск петербургского главка, поданный в рамках дела, удовлетворен полностью.

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