Петербуржец нашёл фиктивного отца, чтобы продать квартиру настоящего
Петербуржец незаконно приватизировал и продал квартиру без вести пропавшего отца. Афера с квадратными метрами в Красногвардейском районе вылилась в уголовное дело и условный срок.
Петербуржец незаконно приватизировал и продал квартиру без вести пропавшего отца. Афера с квадратными метрами в Красногвардейском районе вылилась в уголовное дело и условный срок.
Как сообщили 1 ноября в объединенной
Отец Кляшторного, будучи пенсионером министерства внутренних дел, имел право на пенсию. Более 300 тысяч рублей сын получил по поддельной доверенности, чем причинил ущерб ГУ МВД по городу и Ленобласти.
Красногвардейский районный суд приговорил Михаила Кляшторного к трем годам лишения свободы условно, его подельник Владимир Макин получил четыре года условно. Гражданский иск петербургского главка, поданный в рамках дела, удовлетворен полностью.