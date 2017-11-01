Спасатели ликвидировали крупный пожар в Калининском районе

Звонок о пожаре поступил в 18:46, очевидцы передали в спасательную службу информацию, что на улице Руставели, 61, по гаражам начал распространяться огонь. В результате к приезду сотрудников МЧС площадь, охваченная огнем, составляла 60 кв. м. В пожаре пострадали 3 гаража.