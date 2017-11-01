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10:06 (мск), источник: АиФ Санкт-Петербург

Спасатели ликвидировали крупный пожар в Калининском районе

Горели 60 кв.м гаражей.

Накануне, 31 октября, в Калининском районе Петербурга произошел серьезный пожар. О происшествии сообщили сотрудники пресс-службы ГУ МЧС по Санкт-Петербургу.

Звонок о пожаре поступил в 18:46, очевидцы передали в спасательную службу информацию, что на улице Руставели, 61, по гаражам начал распространяться огонь. В результате к приезду сотрудников МЧС площадь, охваченная огнем, составляла 60 кв. м. В пожаре пострадали 3 гаража.

Благодаря усилиям сотрудников спасательной службы, огонь был усмирен к 21:00.

По предварительной информации, человеческих жертв нет. Причины возгорания устанавливаются.

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