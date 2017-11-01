Спасатели ликвидировали крупный пожар в Калининском районе
Горели 60 кв.м гаражей.
Горели 60 кв.м гаражей.
Накануне, 31 октября, в Калининском районе Петербурга произошел серьезный пожар. О происшествии сообщили сотрудники
Звонок о пожаре поступил в 18:46, очевидцы передали в спасательную службу информацию, что на улице Руставели, 61, по гаражам начал распространяться огонь. В результате к приезду сотрудников МЧС площадь, охваченная огнем, составляла 60 кв. м. В пожаре пострадали 3 гаража.
Благодаря усилиям сотрудников спасательной службы, огонь был усмирен к 21:00.
По предварительной информации, человеческих жертв нет. Причины возгорания устанавливаются.