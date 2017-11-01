В Соликамске совершено нападение на банкомат

О происшествии в северной части города сообщают в социальных сетях жители Соликамска. Известно, что банкомат находится в магазине «Ермак».



По информации горожан, он был взорван, из него украли около миллиона рублей. По другой версии, злоумышленники каким-то образом извлекли из него кассету с деньгами. Официальных данных о происшествии нет, лишь известно о возбуждении уголовного дела по данному факту.



