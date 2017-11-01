В Соликамске совершено нападение на банкомат
Банковский аппарат, расположенный в магазине в микрорайоне Дубрава, был атакован в ночь на 1 ноября 2017 года.
Банковский аппарат, расположенный в магазине в микрорайоне Дубрава, был атакован в ночь на 1 ноября 2017 года.
О происшествии в северной части города сообщают в социальных сетях жители Соликамска. Известно, что банкомат находится в магазине «Ермак».
По информации горожан, он был взорван, из него украли около миллиона рублей. По другой версии, злоумышленники