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10:28 (мск), источник: Новости Перми

В Соликамске совершено нападение на банкомат

Банковский аппарат, расположенный в магазине в микрорайоне Дубрава, был атакован в ночь на 1 ноября 2017 года.

О происшествии в северной части города сообщают в социальных сетях жители Соликамска. Известно, что банкомат находится в магазине «Ермак».

По информации горожан, он был взорван, из него украли около миллиона рублей. По другой версии, злоумышленники каким-то образом извлекли из него кассету с деньгами. Официальных данных о происшествии нет, лишь известно о возбуждении уголовного дела по данному факту.

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