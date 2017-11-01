Новую опасную игру придумали мальчишки в Приморье

Они находят старый трехколесный велосипед, прицепляют его во время стоянки к прицепу большегруза, садятся на своего трехногого железного коня и отправляются в дальний путь. Иногда, правда, этот путь становится коротким, потому что неравнодушные водители замечают нерадивых подростков и «снимают» их прицепа и на видеокамеру.

Видео, на кадрах которого мальчишки прицепляются к фуре, опубликовал популярный паблик dpskontrol_rus125. «Может, кто опознает своего неразумного ребенка», — пишет администратор паблика.

По словам очевидцев, водитель фуры и автолюбитель заметил хулиганов и просигналил им, и они тут же убежали.

Пользователи соцсетей вспомнили, что неоднократно видели подобные игры на дорогах Владивостока. «Они сегодня от детской поликлиники катались. На Луговой со спуска ездили по дороге, а выезжали на перпендикулярную дорогу около минимаркета. Так и закатиться под другую машину можно, а потом еще и водитель виноват будет», — возмутилась Наталья.

«Конечно, водитель!» — поддержал женщину другой комментатор. «Они малолетние… неужели на каникулах детям ничего другого в голову не приходит!» — пишет он.