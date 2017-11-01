Новую опасную игру придумали мальчишки в Приморье
Юные приморцы придумали новый экстремальный вид развлечения, сообщает «Deita. ru».
Юные приморцы придумали новый экстремальный вид развлечения, сообщает «Deita. ru».
Они находят старый трехколесный велосипед, прицепляют его во время стоянки к прицепу большегруза, садятся на своего трехногого железного коня и отправляются в дальний путь. Иногда, правда, этот путь становится коротким, потому что неравнодушные водители замечают нерадивых подростков и «снимают» их прицепа и на видеокамеру.
Видео, на кадрах которого мальчишки прицепляются к фуре, опубликовал популярный паблик dpskontrol_rus125. «Может, кто опознает своего неразумного ребенка», — пишет администратор паблика.
По словам очевидцев, водитель фуры и автолюбитель заметил хулиганов и просигналил им, и они тут же убежали.
Пользователи соцсетей вспомнили, что неоднократно видели подобные игры на дорогах Владивостока. «Они сегодня от детской поликлиники катались. На Луговой со спуска ездили по дороге, а выезжали на перпендикулярную дорогу около минимаркета. Так и закатиться под другую машину можно, а потом еще и водитель виноват будет», — возмутилась Наталья.
«Конечно, водитель!» — поддержал женщину другой комментатор. «Они малолетние… неужели на каникулах детям ничего другого в голову не приходит!» — пишет он.
Екатерина Лапкина.