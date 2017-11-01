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10:28 (мск), источник: "Российская газета"

В Крыму двое военных осуждены за контрабанду авиадеталей

Крымский гарнизонный военный суд Симферополя вынес приговор двум военнослужащим морской авиации Черноморского флота, которые уличены в контрабанде на Украину авиационно-технического имущества двойного назначения.

По сообщению пресс-службы Пограничного управления ФСБ России по Республике Крым, на скамье подсудимых оказались начальник группы авиационного полка морской авиации Черноморского флота старший лейтенант Роман Голято и бортовой авиатехник вертолетного звена смешанной вертолетной эскадрильи капитан Алексей Басенко.

Они признаны виновными в попытке вывезти через таможенную границу Таможенного союза в рамках ЕврАзЭС оборудование, которое могло бы быть использовано при создании иной военной техники. Речь идет о запчастях военных вертолетов Ка-27, Ка-50, Ка-52, Ми-8т, Ми-24, Ми-26 и средствах доставки оружия массового поражения — дальнего бомбардировщика Ту-22М3.

Военные признали свою вину и раскаялись, что суд учел при вынесении приговора. Они признаны виновными по пунктам «а» и «б» части 4 статьи 158 УК РФ, части 1 статьи 30 и части 3 статьи 226.1 УК РФ «Контрабанда иного вооружения, иной военной техники». Голято приговорен к трем годам шести месяцам условно со штрафом в размере 300 рублей и испытательным сроком три года. Басенко получил условный срок три года с испытательным сроком три года, и оштрафован на 200 тысяч рублей.

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