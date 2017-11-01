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10:56 (мск), источник: Интерфакс

В Новосибирске школьника будут судить за исправление оценок в электронном журнале

Москва. 1 ноября. INTERFAX.RU — Новосибирские полицейские завершили расследование и передали в суд уголовное дело гимназиста, обвиняемого в незаконном доступе к компьютерной информации, сообщает пресс-служба ГУ МВД России по региону.

Источник: Reuters

По версии следствия, весной 2016 года учащийся одной из гимназий Новосибирска с помощью специальной компьютерной программы получил логин и пароль администратора электронного журнала учебного заведения, которые сообщил своему однокласснику.

«Получив доступ к “электронному дневнику”, в течение месяца следующего учебного года 16-летний гимназист исправлял плохие оценки на хорошие не только себе, но и своим одноклассникам по их просьбе», — говорится в сообщении.

В ноябре 2016 года преподаватели гимназии заметили внесенные в электронный журнал изменения и сообщили об этом в полицию. После проведения проверки по данному факту было возбуждено уголовное дело.

Гимназисту предъявлено обвинение по ч.1 ст. 272 УК РФ (неправомерный доступ к охраняемой законом компьютерной информации, повлекшем ее модификацию). В отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении.

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12 октября© Ньюстюб
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