В Новосибирске школьника будут судить за исправление оценок в электронном журнале

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По версии следствия, весной 2016 года учащийся одной из гимназий Новосибирска с помощью специальной компьютерной программы получил логин и пароль администратора электронного журнала учебного заведения, которые сообщил своему однокласснику.

«Получив доступ к “электронному дневнику”, в течение месяца следующего учебного года 16-летний гимназист исправлял плохие оценки на хорошие не только себе, но и своим одноклассникам по их просьбе», — говорится в сообщении.

В ноябре 2016 года преподаватели гимназии заметили внесенные в электронный журнал изменения и сообщили об этом в полицию. После проведения проверки по данному факту было возбуждено уголовное дело.