Возможной причиной гибели байкальских нерп назвали голод

Как сообщили ТАСС в ведомстве, при патологоанатомическом вскрытии у нерп не было выявлено изменений внутренних органов.
— Конечная причина их гибели — остановка сердца. Есть предположение, что к ней привело отсутствие аппетита у животных: желудочно-кишечный тракт при вскрытии был пустой. Фактически они умерли от истощения, — пояснили в Россельхознадзоре по Иркутской области.
По предварительной версии, нерпы просто отказались от традиционного питания — бычков и голомянки. Причины произошедшего теперь предстоит выяснить экспертам. Скорее всего, как отмечаются в ведомстве, в организм рыбы попало какое-то вещество. После этого нерпы перестали их употреблять в пищу, а замены не нашлось. Как следствие начался массовый падеж популяции.
В Западно-Байкальской природоохранной прокуратуре не исключают, что гибель животных связана с чрезмерным ростом численности нерп на Байкале, которым просто стало не хватать имеющихся биоресурсов.
Напомним, первые тела нерп были обнаружены 26 октября. Основными местами падежа стали местности возле поселка Мурино и вдоль Кругобайкальской железной дороги между поселками Порт Байкал и Култук в Иркутской области, а также на песчаной косе у поселка Новый Энхалук в Бурятии. В общей сложности были обнаружены 132 туши погибших нерп.