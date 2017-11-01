Возможной причиной гибели байкальских нерп назвали голод

Как сообщили ТАСС в ведомстве, при патологоанатомическом вскрытии у нерп не было выявлено изменений внутренних органов.

— Конечная причина их гибели — остановка сердца. Есть предположение, что к ней привело отсутствие аппетита у животных: желудочно-кишечный тракт при вскрытии был пустой. Фактически они умерли от истощения, — пояснили в Россельхознадзоре по Иркутской области.

По предварительной версии, нерпы просто отказались от традиционного питания — бычков и голомянки. Причины произошедшего теперь предстоит выяснить экспертам. Скорее всего, как отмечаются в ведомстве, в организм рыбы попало какое-то вещество. После этого нерпы перестали их употреблять в пищу, а замены не нашлось. Как следствие начался массовый падеж популяции.

В Западно-Байкальской природоохранной прокуратуре не исключают, что гибель животных связана с чрезмерным ростом численности нерп на Байкале, которым просто стало не хватать имеющихся биоресурсов.