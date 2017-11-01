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11:05 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирске школьника осудят за подделку оценок в электронном журнале

Добрый 16-летний парень не только исправлял собственные оценки на хорошие, но и помогал одноклассникам улучшить успеваемость, рассказали в МВД.

В Новосибирске школьница осудят за подделку оценок в электронном журнале, об этом сообщает пресс-служба ГУ МВД по НСО.

По данным ведомства, весной 2016 года учащийся одной из гимназий в Советском районе получил логин и пароль администратора электронного журнала. И рассказал данные одноклассницу. Затем 16-летний гимназист исправлял собственные оценки на хорошие. Помогал и одноклассникам повысить успеваемость.

«В ноябре 2016 года преподаватели гимназии заметили внесенные в электронный журнал изменения и сообщили об этом в полицию. После проведения проверка по данному факту было возбуждено уголовное дело», — отметили в ведомстве.

Сейчас юноша находится под подпиской о невыезде.

Дело направлено в суд для рассмотрения по существу.

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