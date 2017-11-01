Пострадавший от взрыва фонарика в центре Ростова требует 1 млн рублей компенсации

Во время допроса пострадавший от взрыва заявил, что обвиняемый хотел его убить и потребовал от него компенсацию.

«Из-за взрыва у меня ампутировало кисть одной руки, палец на другой, я получил многочисленные ранения брюшной полости и грудной клетки. Поэтому я считаю справедливой компенсацию в 1 млн рублей за перенесенные мною физические и моральные страдания», — сказал он.

Следователи установили, что злоумышленник изготовил в начале года на территории своего гаража самодельное взрывное устройство, замаскировав его под ручной фонарик. Таким образом он собирался убить своего знакомого из-за ревности к женщине.

Шарапов знал маршрут, по которому идет на работу его «обидчик», и подложил предмет. Когда мужчина поднял его, произошел взрыв. Потерпевший получил повреждения лица, травматическую ампутацию правой кисти, две обширные рваные раны передней брюшной стенки, множественные раны грудной клетки.