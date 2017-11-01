Пострадавший от взрыва фонарика в центре Ростова требует 1 млн рублей компенсации
31 октября в Кировском районном суде
31 октября в Кировском районном суде
Во время допроса пострадавший от взрыва заявил, что обвиняемый хотел его убить и потребовал от него компенсацию.
«Из-за взрыва у меня ампутировало кисть одной руки, палец на другой, я получил многочисленные ранения брюшной полости и грудной клетки. Поэтому я считаю справедливой компенсацию в 1 млн рублей за перенесенные мною физические и моральные страдания», — сказал он.
Следователи установили, что злоумышленник изготовил в начале года на территории своего гаража самодельное взрывное устройство, замаскировав его под ручной фонарик. Таким образом он собирался убить своего знакомого
Шарапов знал маршрут, по которому идет на работу его «обидчик», и подложил предмет. Когда мужчина поднял его, произошел взрыв. Потерпевший получил повреждения лица, травматическую ампутацию правой кисти, две обширные рваные раны передней брюшной стенки, множественные раны грудной клетки.
На прошлом заседании судья продлил Эдуарду Шарапову заключение в СИЗО еще на полгода. Он признал свою вину лишь частично.