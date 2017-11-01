В посёлке под Гвардейском после разлива реки установили понтонную переправу

В ходе мониторинга было выявлено, что в поселке Ратное Гвардейского городского округа в результате обильных осадков произошел разлив реки, затруднив проход и проезд к трем жилым одноэтажным частным домам, в которых проживает 10 человек.

«Для ликвидации последствий МЧС России совместно со специалистами Балтфлота Минобороны РФ было принято решение об установке звена понтонно-мостового парка, для организации временной переправы. Жизнедеятельность населения организовано в полном объеме, переправа действует. Эвакуации жителей домов не требуется. На месте для оказания при необходимости адресной помощи и мониторинга ситуации работает группа спасателей», — сообщили калининградским «Вестям» в пресс-службе регионального МЧС.