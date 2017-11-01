На севере Волгограда иномарка застряла в яме на проезжей части

По словам пострадавшего водителя автомобиля «Рено Меган», около 18:00 часов он ехал по ул. Д. Бедного. На перекрестке с ул. Рыкачева передние колеса автомашины неожиданно провалились под дорожное полотно. При этом никаких предупреждающих знаков и ограждений выставлено не было.

— В течении 2,5 часов меня вызволяли из этой коммунальной ловушки. И только эвакуатор с этим справился!, — комментирует случившееся водитель иномарки. — Местные жители, которые стали очевидцами аварии, рассказали, что здесь меняли трубы и засыпали яму песком с глиной. Каждый день на этом участке вызволяют по несколько автомобилей.