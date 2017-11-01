В Калининграде снова началась массовая эвакуация из-за сообщений о минировании
В среду, 1 ноября, в правоохранительные органы поступили звонки о бомбах, заложенных на ряде объектов. Клопс.Ru следит за развитием событий.
В среду, 1 ноября, в правоохранительные органы поступили звонки о бомбах, заложенных на ряде объектов. Клопс.Ru следит за развитием событий.
В Калининграде эвакуировали администрацию на пл. Победы. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец.
На место прибыли скорая помощь и пожарные. Всех просят отойти на безопасное расстояние. Сотрудники полиции говорят, что это пожарная тревога.
В 10:00 должно было состояться заседание горсовета, на котором планировали принять решение о составе конкурсной комиссии по выборам главы Калининграда и назначить дату конкурса.
Также сообщается об эвакуации здания министерства социальной политики на ул. Клинической.
По словам Александра Ярошука, поступил анонимный звонок о минировании. Как сообщили в
Как сообщила начальник
Очевидцы сообщают об эвакуации корпусов БГА, Калининградского государственного колледжа градостроительства, суда на ул. Горького и областной прокуратуры. На данный момент эвакуированы все корпуса БФУ им. И. Канта. Эвакуировали также здание на Советском проспекте, 13, где находится агентство по делам молодёжи, а также УФМС, министерство природных ресурсов и экологии.
По предварительной информации, заседание горсовета перенесли на 12:00, когда правоохранительные органы проверят здание мэрии.