Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Ученые раскрыли связь между марихуаной и сексом
Собчак рассказала о «единственной связи» с Путиным
НАК сообщил о внешнем повреждении линии газопровода в Крыму
Летевший из Антальи в Москву самолет ударила молния
«Нам нужно, конечно, без всяких страхов к этому относиться»СМИ выяснили у экспертов, грозит ли россиянам генетическое оружие
Стоцкая, Бледанс и другие звезды с детьми на премьере «Фиксиков»
Появились подробности о шоу Елены Летучей на «Первом канале»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
Олеся Судзиловская показала фигуру в бикини - СМИ
Карасев: Порошенко выведет войска из Донбасса
Кейт Миддлтон появилась на публике в спортивном костюме (фото)
Принц Гарри и его девушка оказались дальними родственниками
Ответ РФ: новые санкции против США станут самыми жесткими - СМИ
СМИ о подлодке РФ: Неприятный сюрприз для НАТО
Миллиардер поневоле: россиянина удивил налог на имущество
Платежи за ЖКУ начнут взимать по-новому
Фоторепортажи
1015 лет со дня захвата «Норд-Оста»
12Праздник миллиона огней
11:06 (мск), источник: Клопс.ru

В Калининграде снова началась массовая эвакуация из-за сообщений о минировании

В среду, 1 ноября, в правоохранительные органы поступили звонки о бомбах, заложенных на ряде объектов. Клопс.Ru следит за развитием событий.

В Калининграде эвакуировали администрацию на пл. Победы. Об этом Клопс.Ru сообщил очевидец.

На место прибыли скорая помощь и пожарные. Всех просят отойти на безопасное расстояние. Сотрудники полиции говорят, что это пожарная тревога.

В 10:00 должно было состояться заседание горсовета, на котором планировали принять решение о составе конкурсной комиссии по выборам главы Калининграда и назначить дату конкурса.

Также сообщается об эвакуации здания министерства социальной политики на ул. Клинической.

По словам Александра Ярошука, поступил анонимный звонок о минировании. Как сообщили в пресс-службе областного правительства, эвакуировали здания министерства образования и общественной палаты. Также появилась информация, что оцепили ТРЦ «Европа» и корпус БФУ на ул. Невского.

Как сообщила начальник пресс-службырегионального УМВД Светлана Поставничая, в полицию поступила информация об обнаружении бесхозного предмета в здании мэрии. Людей эвакуировали, на место выехали кинологи. Информация проверяется.

Очевидцы сообщают об эвакуации корпусов БГА, Калининградского государственного колледжа градостроительства, суда на ул. Горького и областной прокуратуры. На данный момент эвакуированы все корпуса БФУ им. И. Канта. Эвакуировали также здание на Советском проспекте, 13, где находится агентство по делам молодёжи, а также УФМС, министерство природных ресурсов и экологии.

По предварительной информации, заседание горсовета перенесли на 12:00, когда правоохранительные органы проверят здание мэрии.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Родственники погибших в авиакатастрофе над Синаем подали иск на 1,4 млрд евро
Госдума предложила приравнять венчание к официальному браку
Теракт в Нью-Йорке. Главное
Обвиняемому по делу Роскомнадзора предложили новую работу
В Крыму поврежден еще один газопровод, не исключена диверсия
Бывший работодатель Лизы Песковой решил выдвинуться в президенты
Что изменится в российском законодательстве с 1 ноября
Семья сбитого в Москве сотрудника ДПС получила 6 млн руб. и квартиру
В Новосибирске школьника будут судить за исправление оценок
Спорт
ЦСКА: спасибо, что живой Красно-синие вернулись в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Юлия Снигирь изменилась до неузнаваемости ради нового проекта Актриса показала поклонникам фото в радикально новом образе, сделанном на съемочной площадке
Недвижимость
Спрос на малогабаритные квартиры в Москве вырос в 50 раз
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Как передать недвижимость несовершеннолетнему наследнику
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Светлана Зейналова похвасталась талантом «особенной» дочки У телеведущей подрастает дочь-художница.
Все о ремонте
Как правильно подготовить дачу к зиме
10 советов по хранению в малогабаритке от архитектора
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь