В Самарской области пассажирский поезд сбил насмерть мужчину

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В районе станции Чапаевск пассажирский поезд, который следовал по маршруту «Кисловодск — Новокузнецк», сбил неизвестного мужчину, пишет Samru.ru со ссылкой на старшего помощника Куйбышевского транспортного прокурора Владислава Никитина.

По данным правоохранителей, мужчина шел перед поездом по колее. Машинист применил экстренное торможение, но ему не удалось вовремя остановить состав. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.