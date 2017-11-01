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11:29 (мск), источник: Pro Город Самара

В Самарской области пассажирский поезд сбил насмерть мужчину

Во вторник, 31 октября, на железной дороге в Самарской области произошел очередной смертельный случай.

Источник: Reuters

В районе станции Чапаевск пассажирский поезд, который следовал по маршруту «Кисловодск — Новокузнецк», сбил неизвестного мужчину, пишет Samru.ru со ссылкой на старшего помощника Куйбышевского транспортного прокурора Владислава Никитина.

По данным правоохранителей, мужчина шел перед поездом по колее. Машинист применил экстренное торможение, но ему не удалось вовремя остановить состав. Мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью, и скончался на месте.

В настоящее время сотрудники прокуратуры выясняют все обстоятельства случившегося, а также устанавливают личность погибшего.

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