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11:21 (мск), источник: Podrobno.uz

Ссора нетрезвых мужчин в Ташкенте закончилась поножовщиной

Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Поздно ночью 29 октября в седьмую городскую клиническую больницу Ташкента госпитализировали мужчину с ножевыми ранениями, сообщили в ГУВД столицы.

Источник: Podrobno.uz

По данным столичный милиции, потерпевший получил ранения на территории Мирзо-Улугбекского района. «Из хулиганских побуждений Гетманский А. Н., находившийся в состоянии алкогольного опьянения, кухонным ножом нанес тяжкие телесные повреждения гражданину Миронову В. А.», — сообщили в ГУВД.

Мужчину госпитализировали с диагнозом «проникающая колото-резаная рана в области живота с повреждением печени, постгеморрагический шок».

По данному факту Следственным отделом при УВД Мирзо-Улугбекского района возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей 104 часть 2 пункт «е» Уголовного кодекса Республики Узбекистан (умышленное причинение тяжкого телесного повреждения, из хулиганских побуждений).

В настоящее время предварительное следствие продолжается.

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