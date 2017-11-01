Ссора нетрезвых мужчин в Ташкенте закончилась поножовщиной
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Поздно ночью 29 октября в седьмую городскую клиническую больницу Ташкента госпитализировали мужчину с ножевыми ранениями, сообщили в ГУВД столицы.
Узбекистан, Ташкент — АН Podrobno.uz. Поздно ночью 29 октября в седьмую городскую клиническую больницу Ташкента госпитализировали мужчину с ножевыми ранениями, сообщили в ГУВД столицы.
По данным столичный милиции, потерпевший получил ранения на территории
Мужчину госпитализировали с диагнозом «проникающая
По данному факту Следственным отделом при УВД
В настоящее время предварительное следствие продолжается.