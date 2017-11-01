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11:03 (мск)

Семья сбитого в Москве сотрудника ДПС получила 6 млн руб. и квартиру

Водитель (по неофициальной информации, это был прапорщик ФСБ) не заметил инспектора в свете фар встречной машины.

Родственники инспектора ГИБДД Сергея Грачева, сбитого в сентябре в Москве на Новом Арбате «Мерседесом» с номерами серии АМР, получили компенсацию от МВД и ФСБ, а также трехкомнатную квартиру в новостройке. Об этом сообщает газета «Московский комсомолец».

Издание напоминает, что инспектор 2-го спецполка ДПС на спецтрассе ГУ МВД по Москве погиб во время дежурства 25 сентября. Грачев ждал проезда спецмашины, поэтому около 22.00 отправился на разделительную полосу Нового Арбата. За некоторое время до VIP-авто, появилась другая машина с номерами АМР, которая, по неофициальным данным, закреплена за гаражом ФСБ),

По информации «МК», по линии МВД вдове сотрудника ДПС выдали 2 млн рублей, а также трехкомнатную квартиру. Со стороны ФСБ были выплачены 4 млн рублей. Кроме того, женщине положена пенсия до 18-летия детей.

«Мы остались довольны», — пояснила мама инспектора Светлана. С ее слов, помимо солидной компенсации, ей и супругу назначили пожизненную пенсию по потере кормильца.

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Полиция окажет помощь семье сбитого автоинспектора
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26 сентября© Ньюстюб
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