Банду колпинских грабителей отправили за решётку

Источник: AP 2017

Колпинский районный суд 31 октября огласил приговор пятерым участникам преступной группы, сообщает объединённая пресс-служба судов Петербурга. Их признали виновными в грабеже, разбойном нападении, умышленном причинении тяжкого вреда здоровью, повлекшем смерть по неосторожности, и т. д.

Как удалось доказать, участница группы Маргарита Богодарова позвонила и оформила заказ на доставку алкоголя. Четверо её сообщников — Константин Крышталев, Александр Ляшко, Павел Пробочкин и Ксения Архипова — избили прибывшего курьера и отняли ключи от рабочей Chevrolet klan. Иномарку вместе с хранившимся в ней товаром отогнали в деревню Сойкино. Деньги поделили. Ущерб составил 242 тысячи рублей.

В другом случае банда, облачившись в маски, ворвалась в квартиру к знакомому Ксении Архиповой и начала избивать хозяина. Он попытался дать отпор. Тогда Константин Крышталев ударил свою жертву ножом в грудь. Полученные травмы оказались смертельными. Из квартиры убитого вынесли компьютер и мобильный телефон. Ущерб оценили в 30 тысяч рублей.