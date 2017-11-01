Банду колпинских грабителей отправили за решётку
На пятерых получился 21 год тюрьмы.
На пятерых получился 21 год тюрьмы.
Колпинский районный суд 31 октября огласил приговор пятерым участникам преступной группы, сообщает объединённая
Как удалось доказать, участница группы Маргарита Богодарова позвонила и оформила заказ на доставку алкоголя. Четверо её сообщников — Константин Крышталев, Александр Ляшко, Павел Пробочкин и Ксения Архипова — избили прибывшего курьера и отняли ключи от рабочей Chevrolet klan. Иномарку вместе с хранившимся в ней товаром отогнали в деревню Сойкино. Деньги поделили. Ущерб составил 242 тысячи рублей.
В другом случае банда, облачившись в маски, ворвалась в квартиру к знакомому Ксении Архиповой и начала избивать хозяина. Он попытался дать отпор. Тогда Константин Крышталев ударил свою жертву ножом в грудь. Полученные травмы оказались смертельными. Из квартиры убитого вынесли компьютер и мобильный телефон. Ущерб оценили в 30 тысяч рублей.
Подсудимые вину признали. Крышталева приговорили к 10 годам колонии строгого режима. Пробочкина — к 5,5 общего режима, Ляшенко — к трём годам. Богодарова получила два года и 1 месяц колонии, а Архипова — 6 месяцев условно.