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11:14 (мск), источник: 36on.ru

Полиция разыскивает «гонщика», насмерть сбившего женщину в Воронежской области

МВД сообщило о начале поисков неизвестного лихача, устроившего страшное ДТП в Павловском районе, сообщила пресс-служба регионального ведомства.

Источник: РИА "Новости"

Известно, что авария произошла на улице Комарова в селе Петровка 31 октября. Около 20 часов 30 минут 54-летняя местная жительница попала под колеса неустановленного автомобиля, после чего скончалась от тяжелейших травм на месте ДТП. Приехавшим медикам оставалось лишь констатировать смерть несчастной. Лихач, по всей видимости, побоявшись ответственности, решил скрыться с места происшествия.

— В настоящее время полицейские принимают меры к установлению транспортного средства и личности водителя, совершившего ДТП и скрывшегося с места происшествия, — сообщили в пресс-службе ГУ МВД России по Воронежской области.

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