Полиция разыскивает «гонщика», насмерть сбившего женщину в Воронежской области

Известно, что авария произошла на улице Комарова в селе Петровка 31 октября. Около 20 часов 30 минут 54-летняя местная жительница попала под колеса неустановленного автомобиля, после чего скончалась от тяжелейших травм на месте ДТП. Приехавшим медикам оставалось лишь констатировать смерть несчастной. Лихач, по всей видимости, побоявшись ответственности, решил скрыться с места происшествия.