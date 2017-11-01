В Шушенском при тушении пожара в кафе погиб мужчина
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание проводки.
По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание проводки.
Ночью в Шушенском загорелось армянское кафе, погиб один из посетителей, рассказали в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.
Как пояснили в
В следственном комитете рассказали, что пожар произошел в кафе «Ани». По предварительным данным, его причиной стало короткое замыкание проводки.
«В это время в заведении отдыхала компания молодых людей, которые вместе с хозяином кафе начали тушить пожар. Когда задымление в кафе стало значительным, все выбежали на улицу. В помещении остался только 22-летний мужчина, который получил ожоги, несовместимые с жизнью», — пояснили в управлении.
Следователи уже начали проверку, результатом которой может стать уголовное дело. Точные причины происшествия установит