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11:59 (мск), источник: Newslab.ru

В Шушенском при тушении пожара в кафе погиб мужчина

По предварительным данным, причиной пожара стало короткое замыкание проводки.

Ночью в Шушенском загорелось армянское кафе, погиб один из посетителей, рассказали в ГСУ Следственного комитета по Красноярскому краю.

Как пояснили в пресс-службе ГУ МЧС России по краю, вызов на пожар в кафе в пос. Шушенское поступил к ним 31 октября в 23:55. Потушили пожар через 20 минут.

В следственном комитете рассказали, что пожар произошел в кафе «Ани». По предварительным данным, его причиной стало короткое замыкание проводки.

«В это время в заведении отдыхала компания молодых людей, которые вместе с хозяином кафе начали тушить пожар. Когда задымление в кафе стало значительным, все выбежали на улицу. В помещении остался только 22-летний мужчина, который получил ожоги, несовместимые с жизнью», — пояснили в управлении.

Следователи уже начали проверку, результатом которой может стать уголовное дело. Точные причины происшествия установит пожарно-техническая экспертиза, а причины смерти мужчины станут известные после окончания судебно-медицинской экспертизы тела.

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