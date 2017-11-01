Два человека погибли в ДТП на аэропортовской трассе в Приморье
ДТП произошло в районе автодороги «Подъезд к пассажирскому терминалу аэропорт Кневичи».
ДТП произошло в районе автодороги «Подъезд к пассажирскому терминалу аэропорт Кневичи».
ДТП произошло в районе автодороги «Подъезд к пассажирскому терминалу аэропорт Кневичи».
Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 27-летний водитель автомашины «Тойота Виста», двигаясь из аэропорта в сторону села Кневичи, не справился с управлением и столкнулся со встречной автомашиной «Исузу».
В результате два пассажира «Тойоты Виста» получили травмы, несовместимые с жизнью. Водитель госпитализирован в реанимационное отделение городской больницы Артема. Стоит отметить, что водитель «Висты» находился за рулем, не имея права управления.
По факту ДТП проводится проверка.