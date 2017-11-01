Два человека погибли в ДТП на аэропортовской трассе в Приморье

Как сообщает «Вести: Приморье» со ссылкой на УМВД по ПК, 27-летний водитель автомашины «Тойота Виста», двигаясь из аэропорта в сторону села Кневичи, не справился с управлением и столкнулся со встречной автомашиной «Исузу».