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11:39 (мск), источник: РИА Новости

Газоснабжение «Артека» восстановлено

СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости, Максим Грознов. Нормальное газоснабжение международного детского центра «Артек» восстановлено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.

Источник: РИА "Новости"

Ранее в среду Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Крыму была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты (село Виноградное), прорабатывается версия подрыва. Позднее стало известно о повреждении еще одного газопровода в районе села Запрудное. В СМИ сообщали о том, что в «Артеке» было прервано газоснабжение.

«Газоснабжение “Артека” восстановлено», — написал Аксенов в Twitter.

Информацию об этом РИА Новости также подтвердил глава «Крымгазсети» Сергей Тарасов.

В «Крымэнерго» ранее сообщили о повреждении двух ЛЭП 100 кВ, которые используются для энергоснабжения Алушты и всего южного берега Крыма. Идет восстановление опор ЛЭП, оно займет до трех суток.

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