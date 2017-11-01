Газоснабжение «Артека» восстановлено

Ранее в среду Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Крыму была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты (село Виноградное), прорабатывается версия подрыва. Позднее стало известно о повреждении еще одного газопровода в районе села Запрудное. В СМИ сообщали о том, что в «Артеке» было прервано газоснабжение.