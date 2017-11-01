Газоснабжение «Артека» восстановлено
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости, Максим Грознов. Нормальное газоснабжение международного детского центра «Артек» восстановлено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
СИМФЕРОПОЛЬ, 1 ноя — РИА Новости, Максим Грознов. Нормальное газоснабжение международного детского центра «Артек» восстановлено, сообщил глава Крыма Сергей Аксенов.
Ранее в среду Национальный антитеррористический комитет сообщил, что в Крыму была повреждена линия газопровода среднего давления в районе Алушты (село Виноградное), прорабатывается версия подрыва. Позднее стало известно о повреждении еще одного газопровода в районе села Запрудное. В СМИ сообщали о том, что в «Артеке» было прервано газоснабжение.
«Газоснабжение “Артека” восстановлено», — написал Аксенов в Twitter.
Информацию об этом РИА Новости также подтвердил глава «Крымгазсети» Сергей Тарасов.
В «Крымэнерго» ранее сообщили о повреждении двух ЛЭП 100 кВ, которые используются для энергоснабжения Алушты и всего южного берега Крыма. Идет восстановление опор ЛЭП, оно займет до трех суток.