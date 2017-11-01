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11:41 (мск), источник: РБК

Обвиняемому по делу Роскомнадзора предложили зарплату в 450 тыс. руб

Бывшему руководителю правового управления Роскомнадзора Борису Едидину предложили работу с окладом в 450 тыс. руб. Едидин вместе с коллегами обвиняется в мошенничестве на 20 млн руб. Предложение сейчас в силе, уточнил его адвокат.

Источник: РИА "Новости"

Экс-руководителю правового управления Роскомнадзора Борису Едидину, которому вменяют мошенничество на сумму порядка 20 млн руб., предложили должность в коммерческой компании с окладом в 450 тыс. руб. Об этом заявил адвокат Едидина Артур Большаков на заседании в Басманном суде Москвы, который рассматривает ходатайство следствия о продлении домашнего ареста троим высокопоставленным чиновникам Роскомнадзора.

Едидин вместе с пресс-секретарем Роскомнадзора Вадимом Ампелонским и главой аппарата службы Александром Весельчаковым обвиняется в мошенничестве на сумму порядка 20 млн руб. Уголовное дело связано с фиктивным трудоустройством сотрудников в подведомственный Роскомнадзору ФГУП «Главный радиочастотный центр» (ГРЧЦ). По версии следствия, зарплату «мертвых душ» получали обвиняемые, и о происхождении этого дополнительного заработка они знали, пояснил на заседании представитель СКР.

«Мне поступило предложение о работе, достаточно высокооплачиваемой, за счет которой я могу содержать семью и погашать ипотечный кредит. Платеж по ипотеке составляет порядка 100 тыс. руб. в месяц. Работа позволит мне отчислять налоговые платежи в пользу нашего государства»,

 — сказал на заседании Едидин, обосновав таким образом просьбу избрать ему более мягкую меру пресечения, не связанную с изоляцией. С госслужбы он сейчас, по его словам, уволен.

Его адвокат Артур Большаков попросил судью Наталию Дударь приобщить к материалам дела письмо Едидину из ООО «Эффективные бизнес-ресурсы» с предложением о трудоустройстве и описанием условий работы. «Должностной оклад — 450 тыс. руб.», — зачитал Большаков.

Едидин перестал быть сотрудником Роскомнадзора 2 октября, то есть, через месяц после возбуждения уголовного дела по факту мошенничества — его завели 7 сентября, уточнил адвокат в беседе с РБК.

4 октября Едидин был задержан. Предложение о работе Едидину сейчас остается в силе, сказал Большаков. Зарплата, предложенная бывшему руководителю правового управления Роскомнадзора, соответствует рыночной, полагает защитник: «Юристы такого уровня примерно столько и получают, 300−500 тыс. руб».

РБК направил запрос в ООО «Эффективные бизнес-ресурсы», редакция ожидает ответа.

О преследовании Ампелонского, Едидина и Весельчакова за мошенничество стало известно 11 октября, когда издание VC.ru обнаружило карточку уголовного дела в отношении них на портале Мосгорсуда. В начале октября Чертановский суд Москвы поместил обвиняемых под домашний арест.

Схема с «мертвыми душами» существовала с 2012 года и была нужна, чтобы платить рыночные зарплаты ценным работникам Роскомнадзора, пояснила следствию гендиректор Государственного радиочастотного центра Анастасия Звягинцева, писал «Коммерсант». По ее словам, деньги, перечисляемые фиктивным сотрудникам, получали в конвертах реальные сотрудники ведомства. Оперативная разработка сотрудников Роскомнадзора ФСБ длилась не менее полугода, уточняло издание.

Ампелонский не признает вину. «Я не имею никаких распорядительных полномочий в отношении “Главного радиочастотного центра” и не мог никак повлиять на сотрудников данного предприятия», — заявил пресс-секретарь Роскомнадзора. Следователь ранее заявил о намерении ходатайствовать о снятии его с должности.

Сотрудники Роскомнадзора стали фигурантами уголовного дела
Во время загрузки произошла ошибка.
12 октября© Ньюстюб
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