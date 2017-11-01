В Уфе обрушился огромный кусок облицовки дома на Российской

Большая часть штукатурки отвалилась со стены дома на улице Российской, 60 в Уфе 1 ноября, сообщили UFA.AIF.RU жильцы дома. К счастью, никто не пострадал.

Фасад дома на улице Российской, 60 не выдержал испытаний сильным ветром, установившимся 1 ноября в Уфе. Огромные куски штукатурки отлетели от стены и упали, чудом не задев никого внизу.

«Класс, дому всего два года», — иронично комментируют жильцы дома. Они опасаются, что в любой момент может отвалиться ещё часть штукатурки.

По данным жильцов, подрядчики уже вызваны на место.