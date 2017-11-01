В Уфе обрушился огромный кусок облицовки дома на Российской
Очевидцы сообщают, что пострадавших нет.
Очевидцы сообщают, что пострадавших нет.
Большая часть штукатурки отвалилась со стены дома на улице Российской, 60 в Уфе 1 ноября, сообщили UFA.AIF.RU жильцы дома. К счастью, никто не пострадал.
Фасад дома на улице Российской, 60 не выдержал испытаний сильным ветром, установившимся 1 ноября в Уфе. Огромные куски штукатурки отлетели от стены и упали, чудом не задев никого внизу.
«Класс, дому всего два года», — иронично комментируют жильцы дома. Они опасаются, что в любой момент может отвалиться ещё часть штукатурки.
По данным жильцов, подрядчики уже вызваны на место.
Известно, что строил этот дом «Строй инвест Уфа». На официальном сайте застройщика указано, что дом на Российской, 60 «представляет собой современный жилой дом с удачной архитектурой, облицованный высокотехнологичной фасадной системой».