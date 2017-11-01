На проспекте Победы в Калининграде неизвестный автомобиль сбил 18-летнего пешехода

При выезде со второстепенной водитель сбил 18-летнего парня, переходившего дорогу по «зебре». Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального УМВД, мужчина скрылся с места происшествия, пешеход получил ранения.

Ещё один человек пострадал на улице Грига. В 18:25 водитель «Форда» при движении задним ходом сбил 85-летнюю женщину. Пенсионерка травмирована.

Кроме того, в 14:40 на аллее Смелых 40-летний водитель «Форда» при повороте налево допустил столкновение с «Джипом Чероки». Водитель первого автомобиля получил телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД выявили 555 нарушений ПДД. Задержаны семь нетрезвых водителей.