Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Ученый прокомментировал опасения Путина о сборе биоматериала россиян
Пенсии повысят сразу на 3 тыс. руб. для ряда пенсионеров
Стало известно, когда повысят тарифы на ЖКУ
МВД объявило план «Сирена» из-за готовившего покушение на Путина
Сергей Шнуров эпохи Возрождения: оперный хайп в Мариинке Фронтмен «Ленинграда» сыграл главного героя в опере про итальянского скульптора и ювелира Бенвенуто Челлини
Названы причины ухода Регины Тодоренко из шоу «Орел и решка»
Меньшова объяснила свое исчезновение из шоу «Сегодня вечером»
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш»
Jeep официально показал новое поколение Wrangler
«Первый выходной»: Собчак показала сына и мужа
Жена Джигарханяна сбежала из-за крупного долга
Как звезды отметили Хеллоуин: самые оригинальные костюмы
Кристина Орбакайте затмила всех на вечеринке в Москве (фото)
«Мгновенная остановка террориста»: СМИ о новом оружии ШАК-12
Полковник ВСУ о крымчанах: Понесут ответственность
Переезд трех министерств обойдется в 25 млрд рублей
20 самых недорогих районов Москвы (фото)
Фоторепортажи
12100 лет Октябрьской революции
12Таиланд прощается с королем
12:17 (мск), источник: Калининград.Ru

На проспекте Победы в Калининграде неизвестный автомобиль сбил 18-летнего пешехода

Вечером во вторник, 31 октября, в конце проспекта Победы в Калининграде под колёса автомобиля попал пешеход. Авария произошла в 21:15 на перекрёстке с улицей Менделеева.

При выезде со второстепенной водитель сбил 18-летнего парня, переходившего дорогу по «зебре». Как сообщили корреспонденту Калининград.Ru в пресс-службе регионального УМВД, мужчина скрылся с места происшествия, пешеход получил ранения.

Ещё один человек пострадал на улице Грига. В 18:25 водитель «Форда» при движении задним ходом сбил 85-летнюю женщину. Пенсионерка травмирована.

Кроме того, в 14:40 на аллее Смелых 40-летний водитель «Форда» при повороте налево допустил столкновение с «Джипом Чероки». Водитель первого автомобиля получил телесные повреждения.

Всего за прошедшие сутки сотрудники ГИБДД выявили 555 нарушений ПДД. Задержаны семь нетрезвых водителей.

Все новости о дорогах и транспорте читайте в разделе «Авто» на Калининград.Ru. Там же вы найдёте полезную информацию для водителей, карту пробок и видео с онлайн-камер.

Комментариик этой статье
Доступ к комментариям всего от 59 рублей
Оплатить подписку
Оплатить подписку
 Минтранс рассматривает Калининград как направление для развития лоукоста
Рабочие открыли двухстороннее движение по улице Дзержинского в Калининграде
Вячеслав Володин сформулировал базовые ценности России
Обвиняемому по делу Роскомнадзора предложили огромную зарплату
В Крыму поврежден еще один газопровод, не исключена диверсия
США оценили стоимость модернизации ядерного арсенала страны
Что изменится в российском законодательстве с 1 ноября
Хэллоуин добрался до МКС
В Новосибирске школьника будут судить за исправление оценок
Спорт
ЦСКА: спасибо, что живой Красно-синие вернулись в гонку за выход в плей-офф Лиги чемпионов
Авто
Новая ловушка ГИБДД: штраф за отсутствие знака «Ш» Готовитесь к зиме? Уже переобулись или собираетесь это сделать? А помните ли вы про необходимость установки знака «Шипы»?
Hi-Tech
Samsung Galaxy S8 подешевел в России более чем на треть Эксперты Hi-Tech Mail.Ru изучили рынок и выяснили, что «бывший» флагман теперь можно купить более чем на 35% дешевле РРЦ
Кино
Располневший Кроу и Кидман с новой прической на съемках Звезды значительно изменились ради ролей супругов в гей-драме
Недвижимость
Без света и воды. Услуги ЖКХ теперь могут отключить за долг в тысячу рублей
Ставки по ипотеке упадут до 5%
Россияне смогут платить за ЖКХ без посредников
Нелегальным мигрантам перекроют доступ к жилью
Леди
Как красятся первые леди разных стран (фото) Жены президентов годами не изменяют своим привычкам в макияже, и попросили профессионального визажиста прокомментировать – а оправдана ли такая привязанность?
Дети
Светлана Зейналова похвасталась талантом «особенной» дочки У телеведущей подрастает дочь-художница.
Все о ремонте
8 «нет», которые можно сказать дизайнеру интерьера
Как правильно подготовить дачу к зиме
7 идей, как быстро обновить интерьер
5 способов выжать из балкона максимум
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь