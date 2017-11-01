В Воронеже украли около 13 млн кВ/часов электроэнергии

Источник: Новости Воронежа

В среду, 1 ноября 2017 года, «Воронежэнерго» опубликовало данные по итогам своей работы с хищениями электрической энергии за три квартала 2017 года.

В общей сложности, специалисты компании провели более шести сотен рейдов. Выявили свыше 1,5 тысячи фактов энергопотребления без учета и договора. Объем похищенного составил 13 миллионов кВ*ч.

«Составлены акты. Недобросовестным потребителям придется возместить причиненный ущерб», — отмечают в энергетической компании.