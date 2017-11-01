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11:45 (мск), источник: Новости Воронежа

В Воронеже украли около 13 млн кВ/часов электроэнергии

Произошло это за первые девять месяцев текущего года.

Источник: Новости Воронежа

В среду, 1 ноября 2017 года, «Воронежэнерго» опубликовало данные по итогам своей работы с хищениями электрической энергии за три квартала 2017 года.

В общей сложности, специалисты компании провели более шести сотен рейдов. Выявили свыше 1,5 тысячи фактов энергопотребления без учета и договора. Объем похищенного составил 13 миллионов кВ*ч.

«Составлены акты. Недобросовестным потребителям придется возместить причиненный ущерб», — отмечают в энергетической компании.

Отметим, нарушителям также предстоит ответить по закону. Гражданам грозит штраф до 15 тысяч рублей, а юрлица до 200 тысяч. Если же ущерб крупный, то предусмотрена уголовная ответственность сроком до 2 лет тюрьмы.

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